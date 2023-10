Informace pro majitele nových vozů

Pro využívání Škoda Connect (dále jen „Služby“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností Škoda Auto a.s. U aktuálně nabízených nových vozidel jsou Služby poskytovány bezplatně po období 10 let u služeb Proaktivního servisu , resp. 3 let u Vzdáleného přístupu a Infotainmentu Online. Škoda Auto a.s. může změnit délku poskytovaného bezplatného období. Pro využívání Služeb bez krácení bezplatného období je potřeba provést registraci a aktivaci Služeb do 90 denní lhůtu od převzetí vozidla a to buď přes přes mobilní aplikaci MyŠkoda nebo webový portál Škoda Connect. V rámci procesu aktivace služeb vám bude zobrazena informace o dostupných Službách pro vaše vozidlo i délce bezplatného období. Služba Tísňové volání je aktivována již od okamžiku dodání vozidla bez nutnosti registrace a aktivace.

Dostupnost poskytovaných Služeb může být v každé zemi různá v závislosti na typu vozidla, roku výroby a výbavovém stupni daného vozidla. Některé Služby mohou být dostupné později po předání vozidla.

Služby jsou poskytovány pouze na základě veřejně dostupných telekomunikačních technologií. Z důvodu neustálého vývoje technologií, zejména mobilní sítě, nemůže Škoda Auto a.s. garantovat konzistentní dostupnost těchto Služeb po celou dobu jejich trvání. Možné vývojové změny mohou způsobit trvalou nedostupnost poskytovaných Služeb.

Pro používání Služeb je nutné datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet, PC atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není zahrnuto v rámci Služeb. Bližší informace o Službách naleznete na www.skoda-auto.cz/technologie/skoda-connect nebo u Vašeho autorizovaného partnera Škoda.